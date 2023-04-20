Милан в финале, «Милан» в полуфинале. Это алогично

У команд полно проблем.

Свершилось: «Интер» после бодрой перестрелки в игре против «Бенфики» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где его уже ждет «Милан». Значит, в финале точно будет итальянская команда, что для серии А последних лет — невероятное достижение. Замечательно. И жутко нелогично.

Английские финалы и полуфиналы прошедших сезонов ЛЧ подчеркивали доминирующее положение АПЛ. По идее, об этом же должен говорить итальянский (и еще круче — миланский) полуфинал. Но номинальный успех обоих клубов никак не бьется с фактами. Пусть от Италии в финал и выйдет один из двух недавних чемпионов, на данный момент это не только не лучшие мировые клубы, это даже не лучшие команды страны.

Взять, например, «Интер». 5:3 по итогам двух матчей с «Бенфикой» — достойно? Да, это отличный счет, яркая победа. Вот только весной у банды Индзаги... две победы во всех турнирах, колода из красных карточек и всего десять голов, половина из которых — в ворота португальцев. Их нападающие не забивают месяцами, лучший бомбардир Мартинес весной отличился дважды, Лукаку — еще меньше. Ну каков потенциальный финалист, да?

А у «Милана» как дела? Аналогично: две победы весной, обе — над «Наполи». Больше команда Пиоли за полтора месяца никого не одолела. Забили, кстати, тоже только десять мячей — и это с хвалеными Леау и Жиру в составе. Не сдюжил «Милан», например, с «Фиорентиной» и «Салернитаной», а в серии А (собственно, как и сосед по городу) не претендует даже на серебро. Чудесная пара!

Лаутаро Мартинес (слева) борется за мяч с Пьером Калюлю. Фото Global Look Press

Кто бы ни вышел в финал, первым делом надо будет сходить в Миланский собор — поблагодарить за жребий. Именно из-за него в общем-то средненькие итальянские команды в глубоком кризисе получили свой Путь регионов, который обыденно прошли. «Милан» один раз забил «Тоттенхэму» и два раза — «Наполи», а «Интер» с одним мячом прошел «Спортинг» и устроил шоу с «Бенфикой». Великая кампания, что тут еще скажешь.

Итальянским командам рано радоваться. Настоящая Лига чемпионов для них начнется в финале — до сих пор они ходили где-то около, пока баварии и ливерпули отлетали в реальной лигочемпионской борьбе. Там, в Стамбуле, итальянцев будет ждать кто-то, прошедший в этом сезоне либо Мюнхен, либо «Энфилд». И вот тогда станет ясно, чего на самом деле стоят «Милан» и «Интер».

А так — история, конечно, красивая. Но логичнее от этого присутствие итальянского клуба в финале не становится.