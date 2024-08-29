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Ключевым пунктом реформы УЕФА является отказ от привычного вида группового турнира Лиги чемпионов. В знакомом формате 32 команды разделены на восемь групп по четыре клуба в каждой. С сезона-2024/25 групповой турнир сильно поменяется и будет представлять собой одну единую таблицу с 36 командами.
Теперь каждая команда проведет восемь матчей с восемью разными соперниками. Четыре игры — дома, вторую половину — на выезде. Для определения календаря все команды распределят по четырем корзинам «посева». Каждый клуб сыграет с двумя соперниками из каждой из этих корзин. Матч с одним соперником из каждой корзины пройдет на своем поле, со вторым — в гостях.
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Отбор в основной турнир Лигу чемпионов по-прежнему будет зависеть от итогового места клуба в своем национальном чемпионате, а квоты лиг для участия в еврокубках зависят от положения каждой ассоциации в рейтинге УЕФА.
32 команды получат места в группе ЛЧ по привычной формуле нынешнего сезона с прямым попаданием или проходом отборочных раундов, а дополнительные четыре места с сезона-2024/25 будут распределены следующим образом:
Восемь лучших команд группового турнира выходят напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов. Занявшие места с 9-е по 24-е клубы проведут дополнительный стыковой раунд для определения еще восьми участников 1/8 финала. Те команды, которые закончат групповой турнир на местах с 25-го по 32-е, выбывают из ЛЧ и не попадают в Лигу Европы.
В стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов команды, занявшие в группе места с 9-го по 16-е, встретятся с командами, занявшими места с 17-го по 24-е. Игры пройдут в привычном двухматчевом противостоянии — дома и на выезде. Восемь команд, которые одержат победы в своих парах стыков, в 1/8 финала ЛЧ сыграют с клубами, которые напрямую вышли в плей-офф.
Начиная со стадии 1/8 финала Лиги чемпионов действует нынешний формат плей-офф с двухматчевыми противостояниями, по итогу которых одна команда из пары покидает турнир.
Да. Аналогичные изменения формата также коснутся Лиги Европы (восемь матчей с восемью разными командами в групповом турнире) и Лиги конференций (шесть игр с шестью разными клубами в групповом турнире). В группах этих еврокубков также выступят по 36 команд.
Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы группового турнира с участием 36 команд пройдут с сентября 2024 года по январь 2025-го. Игры Лиги конференций будут проводиться с сентября по декабрь.
В стандартные недели матчи ЛЧ традиционно будут проходить по вторникам и средам, а Лиги Европы и Лиги конференций — по четвергам. В последний игровой день группового турнира еврокубков все матчи будут начаты в одно время.
Во время эксклюзивной недели Лиги чемпионов матчи пройдут во вторник, среду и четверг. На эксклюзивной неделе Лиги Европы матчи будут проходить в среду и четверг, а Лиги конференций — в четверг.
Еврокубковый отбор стартует в середине июля после финального турнира Евро-2024. Матчи групп Лиги чемпионов и Лиги Европы запланированы с сентября по январь, а Лиги конференций — с сентября по декабрь. В каждом из трех клубных турниров УЕФА будет одна эксклюзивная игровая неделя, а два других турнира на этой неделе не запланированы. Плей-офф ЛЧ стартует в феврале, а финал назначен на последний день мая 2025 года.
Сезон Лиги чемпионов 2024/25 завершится финальным матчем в Мюнхене на «Альянц Арене» 31 мая 2025 года. Немецкий стадион примет решающий поединок главного еврокубка впервые с 2012-го.
Стадион был построен 30 апреля 2005 года. Спортивный комплекс расположен на Вернер-Гейзенберг-Алле и принадлежит «Баварии». На нем было проведено четыре игры чемпионата Европы-2020. «Альянц Арена» также примет матчи Евро-2024. Стадион первым в истории организует игры двух подряд чемпионатов Европы. Вместимость этой арены составляет 67 000 человек.
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