Гол-шедевр Икарди приблизил «Галатасарай» к групповому турниру ЛЧ, «Панатинаикос» сохранил интригу

Рассказываем о состоявшихся в среду первых матчах четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов.

Историческая развязка

«Галатасарай» — фаворит. Это казалось очевидным, и хотя привычной результативности у чемпионов Турции в последнее время не было, они не пропускали на протяжении пяти матчей с учетом всех турниров. А тут стамбульцы довольно быстро капитулировали при стандарте, пропустив от футболиста, который не забивал почти два года. Этот срок Эллингсен пропустил из-за тяжелой травмы, и на поле ему удалось вернуться только в конце июля.

Правда, потом удача от полузащитника отвернулась. Именно он, находясь в «стенке», неудачно подставил голову, что поставило в тупик вратаря «Мольде». Это был первый удар гостей за авторством Сержиу Оливейры, и счет сравнялся. Хотя норвежцы могли ранее удвоить свое преимущество, но «Галатасарай» выручил Муслера. По сути, с этого в игре и наметился перелом, который закрепил блестящий удар Икарди.

23 августа. Мольде — Галатасарай. Мауро Икарди забил гол. Фото AFP

Аргентинец продемонстрировал как стабильность, отличившись в третьем матче подряд, так и мастерство. Исполнить такой удар с лета, подстроившись под заброс партнера, дано не каждому. А вот гол ярко сыгравшего Акгюна отменили из-за нарушения в начальной стадии атаки незадолго до перерыва.

Еще раз ВАР вмешался в игру сразу после ее возобновления, но тут Энтони Тэйлор не согласился с подсказкой и не увидел игры рукой со стороны игрока «Мольде». Напротив, у соперника была опасная игра. И эти два совершенно справедливых решения в пользу хозяев снова перевернули ход матча. Уже в пользу норвежцев, которые стали разрывать оборону соперника на флангах. Отыгрались они совершенно заслуженно, а по факту наиграли еще на пару голов.

Только старое, как сам футбол, правило, никто не отменял, и развязка оказалась для хозяев шокирующей. В компенсированное время снова блестяще сыгравший Икарди превратил своего опекуна в манекен и вывел на пустые ворота норвежского легионера «Галатасарая» Мидше. Так главный тренер стамбульцев Окан Бурук вошел в историю как первый турецкий специалист с серией из четырех побед в Лиге чемпионов, а его команда в одном шаге от группового турнира.

Греческий джокер

После того, как «Панатинаикос» выбил из турнира «Марсель», его вряд ли писугала доставшаяся в следующем раунде «Брага». Хотя это одна из самых стабильных команд Португалии, по итогам прошлого сезона выдавившая за пределы призовой тройки «Спортинг». Однако греки, пройдя испытание кипящим «Велодромом», начали смело. Опасно бил головой бывший защитник ЦСКА Магнуссон, выскакивал один на один пробивший во вратаря Паласиос.

А самым неприятным для гостей моментом первого тайма стало назначение в его ворота пенальти, который, правда, отменили. Арбитр вроде бы находился рядом, но только после похода к монитору он увидел, что упавший в штрафной Брума сам нарушил правила, наступив на ногу сыгравшему в мяч греческому футболисту. В общем, благодаря ВАР справедливость восторжествовала.

Что до второго тайма, то там все решали детали и эффективность. Капитан молодежной сборной Испании Абель Руис ее продемонстрировал, классно пробив из-за штрафной, тогда как КПД нападающего «Пао» Шпорара оказался нулевым. Словенец не подстроился под мяч, когда его вывели на пустые ворота. В итоге португальцы воспользовались несогласованностью обороны, и еще один испанец — вышедший на замену Джало — был выведен на идеальную позицию.

Все произошло столь стремительно, что за атакой не успела даже телекамера. Тем не менее, в этой паре все далеко не очевидно, а у греков есть супер-джокер в лице Яннидиса. В предыдущем раунде его пенальти перевернул противостояние с «Марселем» на девятой добавленной минуте, а сейчас вышедший на замену футболист опять же в компенсированное время ассистировал Мансини, подняв шансы «Пао» перед ответным матчем.