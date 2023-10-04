Команда Карло Анчелотти увезла три очка из Неаполя.

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Играть в Неаполе тяжело всем. За последние два года там в еврокубках сумели победить только «Спартак» и «Барселона» — факт, не только радующий российских болельщиков, но и подчеркивающий уровень поддержки на стадионе «Диего Армандо Марадона». А в Лиге чемпионов «Наполи» не уступал дома шесть лет.

И накануне матча с «Реалом» чемпион Италии тоже считался далеко не аутсайдером, ведь мадридцы неидеально начали сезон и находятся в стадии перестройки. Испанцам не могли помочь давно травмированные Куртуа с Эдером Милитао, а также Алаба, так что зона уязвимости была ясна — центр обороны.

Впрочем, и у «Наполи» на предпоследнем рубеже в этом сезоне есть сложности. Ким Мин Чжэ ушел в «Баварию», Ррахмани и Жуан Жезус получили повреждения, поэтому центр защиты у неаполитанцев выглядел экспериментальным. Однако слабое звено оказалось сильным: именно центральные защитники вместе с Кварацхелией соорудили гол. Хвича исполнил угловой, Натан попал в перекладину, а Эстигор оказался расторопнее всех на добивании.

Угловые Кварацхелии

Стандартные положения вообще в этой встрече стали главным орудием «Наполи», причем грузинский хавбек играл здесь значимую роль. Как известно, в команде Руди Гарсии нет штатного исполнителя угловых, и даже в этой встрече к мячу подходили и Зелински, и Политано. Но у Хвичи подачи получались лучше всех: первая привела к взятию ворот, а второй экс-полузащитник «Локо» и «Рубина» едва не попал в голову Осимхену.

Конечно, в пропущенном голе есть явная вина Кепы — Ариссабалага ошибся при выходе из ворот, заставив всех болельщиков «Реала» лишний раз вздохнуть из-за травмы безупречного Куртуа. Но, к счастью для них, в футбол играет не только голкипер, а бриллиантов в атаке у мадридцев хватает.

Великолепный Беллингем

Карло Анчелотти избрал традиционную для этого сезона схему 4-3-1-2 с ромбом в центре поля, и уже привычно «Реал» вышел на матч без номинальных центрфорвардов. Зато выздоровел Винисиус и очередное феноменальное шоу выдал Беллингем. Именно эта пара смастерила ответный гол: англичанин перехватил мяч после неряшливого паса Ди Лоренцо и ассистировал бразильцу.

Беллингем — явление для современного футбола. 20-летний полузащитник летом сменил Дортмунд на Мадрид и без всякой адаптации продолжил покорять Европу. Год назад Джуд забил за «Боруссию» в четырех первых турах группового этапа ЛЧ, а сейчас стремится обновить свой рекорд. Гол Беллингема принес «Реалу» победу над берлинским «Унионом» две недели назад, а сейчас он пошел дальше и сотворил настоящий шедевр: на 34-й минуте аннгличанин подхватил мяч у центральной линии, зигзагами продрался к воротам и вывел «Реал» вперед. У Джуда уже «8+3» по системе «гол плюс пас» в футболке испанского гранда — феноменальные цифры для молодого новичка.

Оживший Неаполь

Команды вполне могли до перерыва забить еще, но Родриго с Осимхеном свои моменты не реализовали. «Реал», впрочем, и так счет устраивал, а вот «Наполи» нужно было прибавлять. И хозяева это сделали.

В первые 45 минут мадридцы владели мячом 57 процентов времени, но после перерыва все перевернулось на 180 градусов. Анчелотти отказался от высокого прессинга в пользу дисциплинированной обороны, и Гарсии это оказалось на руку. «Наполи» усилил натиск и вскоре заработал пенальти — Зелински рикошетом от штанги сравнял счет.

Сразу после этого настало время Хвичи: Кварацхелия мог забить трижды, причем каждый из эпизодов был потенциальным шедевром. Но грузинскому хавбеку не хватало везения и точности, так что забить он так и не сумел. Эффектные голы в этот вечер мастерили лишь футболисты «Реала».

Хвича Кварацхелия в матче Лиги чемпионов «Наполи» — «Реал». Фото Reuters

Красота от Вальверде

Мадридцы стали просыпаться и наладили контроль мяча лишь после 65-й минуты, когда на поле появился Модрич. Беллингем вполне мог оформить дубль, но не попал по пустым воротам из неудобного положения. Зато «Реалу» удалось забить позже. Все сделал Вальверде: уругваец мощным ударом едва не вызвал в Неаполе еще одно землетрясение. Мяч попал в перекладину и залетел за линию, срикошетив от спины Мерета. По правилам это автогол голкипера «Наполи», но по сути — красота от Вальверде.

В эндшпиле «Наполи» не оставалось ничего, кроме как навалиться всей командой на ворота Кепы. Испанский голкипер вновь играл не блестяще, но все же выстоял, позволив «Реалу» увезти три очка из Неаполя. Впрочем, группа для «Наполи» вполне проходима, так что сильно расстраиваться Хвиче и его одноклубникам не стоит. Ну а «Реал» подтверждает свой высочайший статус.