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Лига чемпионов

Сегодня, 00:25

«Ньюкасл» рвется в гранды: разгромил «ПСЖ» и впервые за 20 лет победил в Лиге чемпионов

«Ньюкасл» разгромил «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов
Гоша Чернов
Корреспондент
Игроки «Ньюкасла» радуются победе над «ПСЖ».
Фото AFP
Эмоции игроков «ПСЖ» после поражения «Ньюкаслу».
Фото AFP
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Английская команда не оставила шансов французскому гранду.
Лига чемпионов. Группа F
04 окт, 22:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
4:1
ПСЖ

Долгожданное возвращение

Сейчас замечательное время для того, чтобы начать симпатизировать «Ньюкаслу». Его болельщики переживают лучший период в жизни, причем это даже не фигура речи: 14 лет фанаты «сорок» терпели скупого владельца-самодура Майка Эшли, испытали боль от двух вылетов из АПЛ и пролили многие литры слез после бесчисленных поражений. Но всего спустя два года после продажи клуба суверенному фонду Саудовской Аравии фанаты оказались в раю — увидели долгожданную победу команды в Лиге чемпионов, да еще и над грандом, «ПСЖ», с Мбаппе в составе.

«Сороки» вернулись в главный еврокубок после 20-летней паузы и должны были отметить возвращение как следует. В 1-м туре «Ньюкасл» выступал в гостях, а сейчас стадион «Сент-Джеймс Парк» наконец-то услышал гимн Лиги чемпионов.

Сверхатакующая тактика Энрике

«ПСЖ» решил максимально удивить англичан. Луис Энрике сыграл не просто агрессивно — предал свои принципы. В «Барселоне», сборной Испании и других командах он всегда предпочитал мелкий пас и медленный выход из обороны, часто вступал в матч без центрфорварда, с «ложной девяткой». А тут — сразу четыре нападающих: Мбаппе, Коло Муани, Рамуш и Дембеле. Энрике в этом сезоне уже тестировал разные сочетания в атаке, но весь этот могучий квартет с первых минут на поле еще не выходил.

Идея диковинной схемы 4-2-4 состояла в вертикальности — опять же, нетипичной для Энрике. В обороне защитники старались выманивать форвардов «Ньюкасла» в высокий прессинг, чтобы в какой-то момент отрезать их от игры длинной передачей в атаку. А там, по задумке тренера, четверка форвардов должна была оставаться наедине с квартетом защитников «Ньюкасла». Подобный прием использует Роберто Де Дзерби в «Брайтоне», только там все давно доведено до автоматизма, а «ПСЖ» пока сложно перестроиться.

Два гола до перерыва

К тому же, защитники парижан неидеально действуют под давлением и не мастера длинных передач. Это доказала 17-я минута, когда Маркиньос отвратительно сыграл у своей штрафной, потерял мяч, а Альмирон открыл счет и зажег «Сент-Джеймс Парк».

Сандро Тонали и&nbsp;Килиан Мбаппе. «Ньюкасл» разгромил «ПСЖ» — 4:1! Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Эдди Хау не поддавался на уловки Энрике — главный тренер «Ньюкасла» и не собирался давить гостей активным прессингом, а «сороки» спокойно оборонялись в среднем блоке по привычной схеме 4-5-1, перекрывая все зоны. Хотя, конечно, и англичане были небезгрешны — к примеру, уже на 5-й минуте Дембеле едва не открыл счет, а сразу после первого пропущенного мяча опасно бил издали Заир-Эмери.

Однако «Ньюкасл» смотрелся лучше — еще на исходе получаса Шер чуть не удвоил счет после подачи углового, а на 39-й минуте это все-таки сделал другой защитник Берн. Путь к голу оказался длинным: сначала мяч преодолел серию отскоков, а затем футболисты «Ньюкасла» невероятно долго для еврокубков ждали окончательного вердикта судей после просмотра видеоповтора.

Эмоции игроков «ПСЖ» после поражения «Ньюкаслу».
Фото AFP

Разгромный счет

В перерыве стоило ожидать перестановок от Энрике, но, к удивлению, он оставил всю атакующую группу на своих местах. «Ньюкаслу» это оказалось только на руку: в раздевалке Хау явно подсказал своим, как лучше использовать разбалансированность парижан, и уже на 50-й минуте счет стал разгромным — Триппьер без труда нашел гигантскую дыру в обороне «ПСЖ», а Лонгстафф идеально подключился.

Только после этого французская команда проснулась и впервые пробила в створ ворот. Удар оказался результативным, причем, по иронии, гол соорудили вовсе не нападающие: центральный хавбек Заир-Эмери подал мяч в штрафную, а защитник Эрнандез влетел в нее и отыграл один мяч.

Иногда кажется, что такие голы могут придать импульс команде и перевернуть ход встречи. Но это не тот случай. Парижане вообще не были похожи на себя, а особенно разочаровал Мбаппе — лидер «ПСЖ» только на 85-й минуте впервые пробил по воротам и сыграл гораздо ниже своего уровня.

А «Ньюкасл» доказал, что вернулся в Лигу чемпионов всерьез и надолго. Как только началось добавленное время, Шер забил фантастический гол и установил крупный счет. «Сороки» по делу разгромили «ПСЖ».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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