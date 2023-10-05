«Барселона» победила ценой потери двух звезд, «Ман Сити» снова разобрался с «Лейпцигом», невероятная развязка в Глазго

Обзор состоявшихся в среду матчей 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Вратарский кошмар в Антверпене

Группа Н

Наверное, Хави в последнее время преследуют кошмары. Не так давно в лазарете к Педри присоединился Френки де Йонг, затем травмировался Рафинья, а на «Драгау» уже в первом тайме пришлось менять Левандовски. В будущем эта потеря скажется, но во вторник повреждение поляка оказалась тем самым несчастьем, без которого не было бы счастья. Сменивший форварда Ферран Торрес в концовке первого тайма открыл счет, открывшись под передачу перехватившего мяч Гюндогана.

Правда, сразу после перерыва это преимущество чуть не было потеряно. Сине-гранатовых спас сумасшедший подкат Кунде, выбившего мяч у выходившего один на один Пепе Акино. И практически сразу похожий номер повторил Араухо. А ведь многие болельщики «Порту» уже предвкушали гол! И, как оказалось, это было их не первое разочарование. Следующее случилось, когда арбитр назначил пенальти за попадание мяча в руку Жоау Канселу, однако поход к монитору заставил Энтони Тэйлора изменить свое мнение. Оказалось, что сначала рукой в момент приема мяча сыграл Эуштакиу.

Наконец шикарный удар Тареми через себя наносился из офсайда. «Барса» обыграла «драконов» пятый раз подряд, но настроение ей испортила не только потеря Левандовски. В следующем туре каталонцам не поможет Гави, которого в компенсированное время после фола в центре поля удалили за вторую желтую карточку. В общем, победа Хави в сотом матче на посту главного тренера сине-гранатовых получилась с налетом горечи.

После 0:5 в Барселоне «Антверпен» словно повесил себе на ворота замок. Сразу три матча в национальном первенстве команда Марка ван Боммела завершила нулевыми ничьими, однако вторник стал черным днем для голкипера чемпионов Бельгии Бютеза. Во многом по вине француза 2:0 за тайм превратились в 2:3. Конечно, рикошет при ударе со штрафного, чистое невезение, но первый и особенной третий гол — вратарские. В ключевом эпизоде Бютез догнал мяч у линии поля, чтобы избежать углового, но сделал только хуже, и соперник получил возможность расстрелять беззащитные ворота.

И В Н П М О 1. Барселона 2 2 0 0 6-0 6 2. Порту 2 1 0 1 3-2 3 3. Шахтер 2 1 0 1 4-5 3 4. Антверпен 2 0 0 2 2-8 0

Марко Ройс. Фото Reuters

Миланская засуха

Группа F

Статистика порой бывает парадоксальной. Например, в первом туре по цифрам было понятно — «Милан» не додавил «Ньюкасл», нанеся более двадцати ударов. А в Дортмунде у «россонери» к перерыву не было ни одного попадания в створ. Кто-то подумает — без шансов. А по факту невезение команды Стефано Пиоли продолжилось, когда Жиру с нескольких метров ухитрился ударить выше ворот. Казалось, шансы еще будут, но все так и закончилось, и сразу две вещи случились с «Миланом» впервые. Во-первых, прежде красно-черные никогда не стартовали в Лиге чемпионов с двух нулевых ничьих. Во-вторых, они впервые выдали серию из четырех безголевых матчей в главном еврокубке.

И В Н П М О 1. Ньюкасл 2 1 1 0 4-1 4 2. ПСЖ 2 1 0 1 3-4 3 3. Милан 2 0 2 0 0-0 2 4. Боруссия Д 2 0 1 1 0-1 1

Антуан Гризманн и Альваро Мората. Фото Reuters

«Лацио» — короли концовок

Группа Е

Накануне Диего Симеоне рассыпался в комплиментах «Фейеноорду», и голландцы довольно быстро оправдали авансы. Проникающий пас Тимбера на Уэду, который заменил на острие атаки лучшего снайпера роттердамцев Хименеса, привел к автоголу Эрмосо. Да, Мората быстро счет сравнял, но гостей это не испугало. Они не только остановили натиск «матрасников», но и смело атаковали. Настолько, что центральный защитник Ханцко снова вывел гостей вперед, а его напарник Траунер едва не увеличил отрыв.

Испанцев заставили играть на максимальных оборотах и творить маленькие чудеса вроде удара через себя в исполнении сравнявшего счет в добавленное к первому тайму время Гризманна. И это, возможно, был переломный момент. Вторая половина началась с гола Мораты, после чего «Атлетико» мастерски отработал на сохранение результата. «Фейеноорду» не помог даже финальный штурм с пятью (!) визитами в мадридскую штрафную голкипера Велленройтера. Похоже, лавры забившего мадридцам вратаря «Лацио» Проведеля не дают его коллегам покоя.

На родном «Селтик Парк» у «кельтов» вырастают крылья. Вот только безумная самоотдача не позволяет компенсировать недостаток класса. Настолько, что «Селтик» на групповой стадии не побеждает дома уже десять лет! Не удалось выиграть и сейчас, хотя шансы на успех были. Даже гол, который мог стать победным, состоялся. Пальма пробил несколько раз спасшего «Лацио» Проведеля ударом в ближний угол.

И каким же было разочарование получившего за сорванную футболку предупреждение аргентинца, когда ВАР разглядел микроскопический офсайд! Только и это было еще не все. На пятой добавленной минуте глупая потеря на своей половине поля закончилась тем, что 169-сантиметровый Педро принес «Лацио» победу ударом головой. Команда Маурицио Сарри после 90-й минуты превращается в беспощадного хищника.

И В Н П М О 1. Атлетико 2 1 1 0 4-3 4 2. Лацио 2 1 1 0 3-2 4 3. Фейеноорд 2 1 0 1 4-3 3 4. Селтик 2 0 0 2 1-4 0

«Манчестер Сити» после гола. Фото Reuters

Молчит Холанн? Есть Альварес

Группа G

«Лейпциг», естественно, хотел доказать справедливость поговорки о битом, за которого двух небитых дают. Нужно же было избавляться от комплексов, которые возникли после мартовских 0:7 на «Этихаде». Однако первый тайм никаких позитивных сигналов «быкам» не дал. 1:10 по ударам, 72 процента владения мячом у «Манчестер Сити». И, естественно, гол «горожан». Их могло быть и два, однако Бернарду Силва ухитрился не подстроиться под мяч, находясь напротив пустого угла. Зато португалец вспорол оборону соперника своей передачей, и Льюис вывел на удар открывшего счет Фодена.

В общем, ничего хорошего для хозяев, но за перерыв Марко Розе привел свою команду в чувство. Настолько, что вторая половина началась с гола Опенда, которого бросил в прорыв Поульсен. Хотя этот успех не менял характер игры, в которой «Лейпцигу» больше приходилось защищаться, и хозяевам долго везло. Например, когда промахнулся замыкавший в падении дальнюю штангу Холанн, или на выручку пришла перекладина.

Хосепу Гвардиоле требовалось что-то особенное, и это исполнил закрутивший мяч в дальний верхний угол Альварес. Немцам было обидно, только трудно рассчитывать на большее, если в атаке после ответного гола предложить больше нечего. Кто-то после такого скажет, что это бесконечный кошмар «Лейпцига», но не все так критично. Дело в том, что «Сити» обыграл немцев на их поле только с третьей попытки — после поражения и ничьей.

Противостояние, в котором с почти стопроцентной вероятностью будет разыграно третье место и утешительная путевка в Лигу Европы, получилось эмоциональным. Первый тайм остался за «Црвеной Звездой», чей гол засчитали после длительного изучения видеозаписи. Однако во второй половине ситуация стала меняться. Сначала Угринич нырнул за спины защитникам под передачу Монтейро. Затем мяч попал в руку защитнику, и Иттен вывел «Янг Бойз» вперед. Однако красно-белые спасли игру благодаря Букари, который к результативному пасу прибавил точный удар с острого угла. Ганец заставил ошибиться вратаря, который, казалось, сделал для победы швейцарцев все возможное.

И В Н П М О 1. Манчестер Сити 2 2 0 0 6-2 6 2. Лейпциг 2 1 0 1 4-4 3 3. Янг Бойз 2 0 1 1 3-5 1 4. Црвена Звезда 2 0 1 1 3-5 1

Статистика дня

4 года «ПСЖ» не пропускал в ЛЧ два гола в первом тайме.

10 мячей забил в главном еврокубке нападающий «Барселоны» Ферран Торрес, ранее отличавшийся в составе «Валенсии» и «Манчестер Сити».

17 лет и 210 дней — возраст полузащитника Заира-Эмери, который стал самым молодым игроком «ПСЖ», сделавшим голевой пас в главном еврокубке.

1-й раз в истории турнира в стартовых составах одновременно было четыре представителя Японии — Фурухаси, Маэда, Хатате («Селтик») и Камада («Лацио»).

8 команд в этом туре выиграли, пропустив первыми. Это новый рекорд ЛЧ.

16 лет и 83 дня — возраст самого юного игрока, попавшего в стартовый состав в ЛЧ. Барселонец Ямаль на три дня превзошел рекорд Селестино Бабаяро.