Медведев: «Слуцкий может поднять китайский футбол, он сильный тренер. Надеюсь, еще увидим его в России»

Голкипер «Ростова» Никита Медведев, который играл в «Рубине» под руководством Леонида Слуцкого, в разговоре с «СЭ» отреагировал на успехи российского тренера в китайском чемпионате.

«Шанхай Шэньхуа» на выезде обыграл «Шаньдун Тайшань» в матче 3-го тура чемпионата Китая — 3:0. Победа стала для Слуцкого четвертой в четырех матчах во главе китайского клуба.

«Викторович — молодец! Очень-очень рад за него. И надеюсь, он сможет поднять уровень китайского футбола. Викторовичу желаю только удачи, больших успехов, крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Очень надеюсь, что когда-нибудь мы еще увидим его в роли тренера в России. По моему мнению, Слуцкий — сильный тренер», — сказал Медведев «СЭ».

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. До этого его последним местом работы был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022-го.