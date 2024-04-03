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Китай

Сегодня, 12:23

Медведев: «Слуцкий может поднять китайский футбол, он сильный тренер. Надеюсь, еще увидим его в России»

Зарина Халимхонова
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Голкипер «Ростова» Никита Медведев, который играл в «Рубине» под руководством Леонида Слуцкого, в разговоре с «СЭ» отреагировал на успехи российского тренера в китайском чемпионате.

«Шанхай Шэньхуа» на выезде обыграл «Шаньдун Тайшань» в матче 3-го тура чемпионата Китая — 3:0. Победа стала для Слуцкого четвертой в четырех матчах во главе китайского клуба.

«Викторович — молодец! Очень-очень рад за него. И надеюсь, он сможет поднять уровень китайского футбола. Викторовичу желаю только удачи, больших успехов, крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Очень надеюсь, что когда-нибудь мы еще увидим его в роли тренера в России. По моему мнению, Слуцкий — сильный тренер», — сказал Медведев «СЭ».

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. До этого его последним местом работы был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022-го.

Никита Медведев
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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