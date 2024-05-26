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Сегодня, 15:00

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 15 матчей

Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, победил «Сычуань Цзюню» в 14-м туре Суперлиги.

Встреча в Шэньчжэне завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 14-й минуте забил нападающий Сефас Малеле.

Таким образом, беспроигрышная серии команды Слуцкого насчитывает уже 15 матчей. «Шанхай Шэньхуа» в 14 встречах чемпионата одержал 11 побед, еще три противостояния завершились ничьей. Кроме того, коллектив завоевал Суперкубок страны.

После 14 туров чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» набрал 36 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Шанхай Порт», располагающийся на второй строчке, отстает от лидера на шесть очков, но имеет два матча в запасе.

Китай. Суперлига. 14-й тур
26 мая, 13:00. Shenzhen Stadium (Шэньчжэнь)
Сычуань Цзюню
0:1
Шанхай Шэньхуа

Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 14 матчей