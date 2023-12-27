Колумнист «СЭ» — об отъезде российского тренера в «Шанхай Шэньхуа».

С наступающим, друзья! Пришло время подвести итоги, поговорить о хорошем. Вот Леонид Слуцкий уезжает тренировать в Китай «Шанхай Шэньхуа» — чем не праздник? Ведь Китай — это деньги. Китай — это звезды. Китай — это вообще будущее футбола. Да какая еще страна может заплатить сто миллионов за Халка и Витселя?!

А еще Китай — это новый рынок. Вслед за Слуцким в эту огромную азиатскую страну поедут наши футболисты, наши тренеры, наши академии, наши журналисты, наши торговые марки. Мы не просто будем следить за новой и мощной лигой, но и наладим целый поток: отсюда — туда, оттуда — сюда. Чем не повод поднять бокал?!

Но есть проблема: тост устарел лет на семь. Деньги закончились. Звезды попадали. Настоящее китайского футбола — заштатная лига и заштатные клубы, полноценные составы которых не дотягивают до ценника условного Саши Соболева. Подчеркну: игроки «Шанхая» Слуцкого стоят дешевле игроков «Торпедо», середняка ФНЛ. Так за что пить-то будем, чему порадуемся?

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Может быть, переезду Слуцкого? А вам напомнить, кто он? В 2005-м Леонид был представлен нам как самый талантливый тренер России. Десять лет он рос и успешно работал, а к 2016-му выиграл три чемпионства РПЛ, два Кубка, два Суперкубка и вывел сборную на Евро-2016. Дальше Леонид первым из российских тренеров уехал работать в Англию, оттуда — в Голландию, где вытащил из кризиса Мартина Эдегора.

Мы смотрели и думали: вот он, тот самый человек, который возглавит «Челси» Абрамовича. Ну, или, на худой конец, просто сможет работать в одном из лучших чемпионатов. И мы будем за ним следить, будем им гордиться, будем верить, что вот он поразит мир, что он привезет за собой наших тренеров, наших игроков, а вернувшись, передаст неоценимый опыт.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

А теперь что? Где наши ожидания? В лиге Китая? Где нет славы, уровня, интереса? Это ведь хуже, намного хуже, чем РПЛ. И для нас — не для Слуцкого, Березуцких и Яровинского — это намного скучнее, чем ничего. То ничего, где Слуцкий хотя бы шутит и матерится на YouTube, комментирует матчи и ругается с Канчельскисом, Мостовым и Гараниным, который не оценил тренировочных упражнений на стажировке в «Рубине».

Наши ожидания — наши проблемы. И тот факт, что Слуцкий хочет работать нигде, лишь бы не здесь, — тоже проблемы общие. И радоваться, конечно, нечему. Одно бы выяснить. Кто же деградировал сильнее: Слуцкий как тренер, мы или скопом, все вместе?