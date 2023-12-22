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22 декабря, 22:58

«Манчестер Сити» повторил самую крупную победу в финалах клубного чемпионата мира

Руслан Минаев
Игроки «Манчестер Сити».
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» разгромил «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира — 4:0.

Победа стала самой крупной в матчах за трофей клубного чемпионата мира.

Команда Хосепа Гвардиолы повторила результат матча 2011 года. Тогда «Барселона» победила «Сантос» с аналогичным счетом. Главным тренером каталонцев в 2011-м был Гвардиола. Дублем тогда отметился Лионель Месси.

«Манчестер Сити» выиграл 5-й трофей в 2023 году. Ранее команда стала победителем Лиги чемпионов, чемпионата Англии, Кубка страны и Суперкубка УЕФА.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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