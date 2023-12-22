«Манчестер Сити» повторил самую крупную победу в финалах клубного чемпионата мира

«Манчестер Сити» разгромил «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира — 4:0.

Победа стала самой крупной в матчах за трофей клубного чемпионата мира.

Команда Хосепа Гвардиолы повторила результат матча 2011 года. Тогда «Барселона» победила «Сантос» с аналогичным счетом. Главным тренером каталонцев в 2011-м был Гвардиола. Дублем тогда отметился Лионель Месси.

«Манчестер Сити» выиграл 5-й трофей в 2023 году. Ранее команда стала победителем Лиги чемпионов, чемпионата Англии, Кубка страны и Суперкубка УЕФА.