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Сегодня, 06:11

Родри рассказал о настрое «Манчестер Сити» перед участием в клубном чемпионате мира

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес после победы в полуфинале клубного чемпионата мира над «Урава Ред» (3:0) рассказал о настрое, с которым команда приехала на турнир.

«После прошлых нескольких игр у нас были неприятные ощущения в раздевалке, поэтому я думаю, что для нас было хорошо взять небольшую паузу и приехать сюда, на чемпионат мира. Мы ощущали смесь неудачи из-за потерь очков: иногда они были заслуженными, иногда нет. В такие времена нужно молча работать изо всех сил, и тогда результаты дадут свои плоды», — сказал футболист после матча.

В финале турнира «Манчестер Сити» сыграет против «Флуминенсе» 22 декабря.

ФК Манчестер Сити
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