Скандал на Кубке КОНКАКАФ: игроки США насмехались над канадцами и спровоцировали массовую драку

Все случилось после победы в серии пенальти.

Непростой матч

10 июля сборная США пробилась в полуфинал Кубка КОНКАКАФ, победив канадцев в серии пенальти (3:2). Игра получилась очень жесткой — в первом тайме пострадал даже арбитр: ассистент рефери получил мячом в лицо. Ему потребовалась срочная медпомощь, но продолжить встречу он не смог.

Голов пришлось ждать до 88-й минуты: сначала забили американцы, еще через три минуты — канадцы. Игра ушла в овертайм. В дополнительное время зрители увидели еще два гола, причем оба в исполнении футболистов сборной Канады. На 109-й отличился Шаффельбург, а 114-й Кеннеди оформил автогол.

Все решилось в серии пенальти: стартовые три удара оказались неточными (канадцы промахнулись дважды), а первый гол был забит с четвертой попытки. В итоге сборная США оказалась сильнее и вышла в полуфинал, где их ждет сборная Панамы.

Что случилось в подтрибунке?

Этот матч попал в сводки новостей не из-за результата — все-таки проход действующего обладателя Кубка КОНКАКАФ в полуфинал не стал сенсацией. Игра прогремела из-за драки в подтрибунном помещении после финального свистка.

Али Ахмед и Джордже Михайлович. Фото AFP

Точно неизвестно, кто был инициатором, но Marca пишет о том, что причиной стали американские насмешки над канадцами. На видео, которое оказалось в распоряжении TUDN USA, также не видно зачинщика — однако можно различить, что два американца (один из которых — в форме запасного) насмехаются над футболистом сборной Канады. Тот в какой-то момент не выдерживает и начинает толкаться — все перерастает в массовую потасовку. Успокаивать людей пришлось охране и членам тренерского штаба обеих сборных.

Несмотря на то что с момента драки прошло уже несколько часов, других подробностей пока нет. В частности, нет данных и о пострадавших (известно, что одному игроку разбили нос). Также неизвестно, какие санкции применят к участникам драки.

Самые звездные представители сборных, Кристиан Пулишич и Альфонсо Дэвис, в скандал не попали — оба не участвовали в матче.