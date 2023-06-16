Американец демонстрировал герб США, пока мексиканцы бесновались: гнев и ненависть в Лас-Вегасе

Хаос в матче сборных США и Мексики. Две массовые драки, четыре удаления, 34 фола и куча провокаций.

В ночь на 16 июня в Лас-Вегасе сборная США победила Мексику (3:0) в полуфинале плей-офф Лиги наций КОНКАКАФ. Правда, сам матч больше запомнился не столько футболом, сколько стычками между игроками. Главный арбитр встречи Иван Бартон четыре раза доставал красную карточку, показал 9 желтых и зафиксировал 34 фола. Казалось, что в любой момент начнется бой «стенка на стенку».

Футболисты от души лупили друг друга по ногам с начала встречи, но на 69-й минуте матча началась жесть. Защитник сборной Мексики Сесар Монтес, которого раньше сватали в «Динамо», на чужой половине поля грубо сфолил на форварде сборной США Фолэрине Балогане. Монтес и правда исполнил что-то из боевых искусств, как дровосек рубанув соперника по ногам. Само собой, это вызвало возмущение у американских футболистов.

Мексиканец моментально увидел перед собой красную карточку, а на поле началась потасовка. Игроки толкали друг друга и сбивали с ног на протяжении нескольких секунд. До драки между футболистами «Зенита» и «Спартака» в Кубке России масштаб не дотягивал, но получилось очень горячо.

Одним из самых активных в той стычке стал полузащитник сборной США Уэстон Маккенни. 24-летний хавбек выяснял отношения одновременно с семью мексиканцами, включая запасных. В результате Маккенни порвали футболку, но он не успокоился и, оказавшись рядом с трибуной заведенных фанатов из Мексики, поцеловал эмблему своей сборной. Болельщики обозлились еще сильнее и стали бросать неизвестные предметы в сторону полузащитника, стоявшего перед ними в разорванной пополам футболке.

Спустя несколько минут, когда страсти удалось успокоить, Маккенни отправили в подтрибунное помещение — его удалили с поля за провокации в адрес фанатов и активное участие в потасовке.

Уэстон Маккенни целует герб американской сборной. Фото кадр видео CBS Sports

Второй раунд разборок начался ближе к 85-й минуте матча. Защитник мексиканской команды Эдсон Альварес перед вбрасыванием аута толкнул в плечо Серджиньо Деста из сборной США. Футболист «Барселоны» попробовал ответить обидчику, но из-за разницы в габаритах Альварес почти не заметил тычки невысокого американца. На подмогу прибежал мексиканец Херардо Артеага, который сперва мощно толкнул Деста в спину, а затем рукой ткнул его в голову.

Далее началась рубка. Не сдержав эмоций, Дест дал мощную пощечину Артеаге. Конфликт едва не перерос в массовый — к месту событий прибежали вратари и все полевые игроки. Фанаты бросали пластиковые стаканчики и еду в сторону футболистов.

Стычка в матче США — Мексика (3:0). Фото кадр видео CBS Sports

Сальвадорский судья Бартон удалил с поля Деста и Артеагу, а вратарь мексиканцев Гильермо Очоа получил желтую карточку за нецензурные высказывания в адрес арбитра.

Матч заканчивался со счетом 3:0 в пользу США, а команды переиграли аж 12 минут, которые судья компенсировал из-за двух масштабных стычек.

«Меня выпотрошили за удаление, но эй, у вас ноль голов. Это наша команда. Горжусь ребятами», — написал Маккенни в соцсетях после матча.

«Игре не обязательно было превращаться во все то безумие, в которое она превратилась. Сопернику нужно получше контролировать себя. Нам же теперь будет не хватать двух классных игроков только потому, что все потеряли голову. Я немного расстроен, но главное — мы в финале», — сказал Кристиан Пулишич.

В финале Лиги наций КОНКАКАФ американцы сыграют против сборной Канады 19 июня. И обходиться команде США придется без двух важных игроков из сильных европейских клубов — Деста и Маккенни.