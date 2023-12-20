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Сегодня, 04:39

Неймар не сыграет на Кубке Америки-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
Неймар.
Фото Reuters
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Врач сборной Бразилии Ласмар сообщил, что нападающий Неймар не примет участия в Кубке Америки-2024. Турнир пройдет в США с 20 июня по 14 июля.

«Еще слишком рано, нет смысла форсировать курс реабилитации. Мы ожидаем, что он будет готов вернуться в начале европейского сезона 2024 года, то есть в августе», — сообщил Ласмар в эфире Radio 98.

18 октября Неймар получил серьезную травму в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в отборочном турнире ЧМ-2026 — разрыв крестообразной связки и мениска левого колена.

Летом этого года нападающий перешел в саудовский «Аль-Хиляль» из «ПСЖ». Он успел провести за команду 5 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

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