Неймар не сыграет на Кубке Америки-2024

Врач сборной Бразилии Ласмар сообщил, что нападающий Неймар не примет участия в Кубке Америки-2024. Турнир пройдет в США с 20 июня по 14 июля.

«Еще слишком рано, нет смысла форсировать курс реабилитации. Мы ожидаем, что он будет готов вернуться в начале европейского сезона 2024 года, то есть в августе», — сообщил Ласмар в эфире Radio 98.

18 октября Неймар получил серьезную травму в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в отборочном турнире ЧМ-2026 — разрыв крестообразной связки и мениска левого колена.

Летом этого года нападающий перешел в саудовский «Аль-Хиляль» из «ПСЖ». Он успел провести за команду 5 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.