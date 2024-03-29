Рассказываем о ренессансе южноамериканской сборной.

Квартет или пятерка?

Изучая список потенциальных участников Евро-2024 из числа футболистов РПЛ, без внимания оставили еще один крупный летний турнир. Параллельно с европейским первенством пройдет розыгрыш Кубка Америки, и там самой русской обещает стать сборная Колумбии. По крайней мере на данный момент в числе кандидатов в сборную числятся краснодарцы Кордоба и Кастаньо, зенитовцы Барриос и Кассьерра, а также динамовец Карраскаль.

В мартовских контрольных матчах с Испанией (1:0) и Румынией (3:2) не сыграл только Барриос, чьи позиции в сборной тверды не так, как прежде. Смотрите сами. В сентябрьских отборочных матчах ЧМ-2026 звезде РПЛ дали пять минут против Венесуэлы и ни одной против Чили. В октябре Барриос наконец-то попал в старт на встречу с Уругваем (2:2), но колумбийские СМИ писали, что решение тренерского штаба было вызвано отсутствием Лермы. В итоге Вильмар не убедил и в четвертом туре отбора уступил свое место Кастаньо.

В ноябре хавбека «Зенита» и вовсе не вызвали в сборную. Тогда многие недоумевали, вспоминая, как важен был Барриос при Рейнальдо Руэде и особенно на бронзовом Кубке Америки-2021. У журналистов были вопросы об отсутствии доверия к игроку, а фрагмент интервью хавбека «СЭ» в Колумбии процитировали все.

«Это тренерское решение, — говорил тогда Барриос. — Я как профессиональный футболист могу только сказать, что всегда максимально выкладываюсь как на тренировках, так и в матчах. И делаю я это в том числе для того, чтобы тренерский штаб сборной Колумбии всегда рассчитывал на меня. В этот раз меня не вызвали, но я планирую продолжать на сто процентов отдаваться занятиям на тренировках и матчам за клуб, как я и делал это раньше. Я буду работать и надеяться, что в следующую международную паузу тренерский штаб вновь обратит на меня внимание».

Вильмар Барриос. Фото Global Look Press

Играл с Марадоной и дружен с Месси

Но проходит несколько месяцев, и Барриоса снова нет в списке вызванных в сборную, а вопросов к Нестору Лоренсо все меньше. Они, конечно, есть, но больше журналистов интересовал не зенитовец, а штампующий голы за «Ривер Плейт» Борха. И тренер в ответ говорил, в общем-то, очевидные и отчасти дежурные вещи: «Всегда будут разногласия со списками вызванных. Я стараюсь быть максимально честным, могу ошибаться, прошу прощения, но никого не забанили, никто не вышел из игры. Есть молодые люди, которые заслуживают внимания, и мы стараемся соответствовать этому».

Кстати, по последнему пункту к Лоренсо придраться нельзя даже при большом желании. Так, на недавние игры он вызвал 20-летнего Пуэрту, который еще недавно играл во второй колумбийской лиге, а сейчас получает игровые минуты в «Байере». Нужно отметить столь же молодого Асприлью, который проявил себя в чемпионшипе в составе «Уотфорда», а также получившего первый вызов в сборную Портилью из аргентинского «Тальереса».

Да и какие, в принципе, вопросы могут возникнуть к тренеру, который не проиграл ни одного из восемнадцати матчей на своем посту, а в числе поверженных такие команды, как Германия, Испания и Бразилия?! Обе европейские команды Колумбия обыграла впервые в своей истории, а пентакампеонов — в первый раз в рамках отбора на мировое первенство. Сейчас только и говорят о том, что Лоренсо может замахнуться на рекорд колумбийской легенды — не знавшего поражений на протяжении 27 матчей Франсиско Матураны. Тренера, который принес Колумбии первый в ее истории Кубок Америки, вывел ее на ЧМ после паузы в 28 лет и руководил ярчайшим составом с Игитой, Валдераммой и Ринконом.

Нестор Лоренсо. Фото AFP

Лоренсо тоже пришел на свой пост после кризисного периода с проваленным отбором на ЧМ-2022 и серией из семи матчей без забитых мячей. Причем с новым тренером, который, будучи футболистом, играл вместе с Диего Марадоной в финале ЧМ-1990, федерация рисковала. Весь опыт самостоятельной работы Лоренсо — это полтора года в перуанском «Мельгаре», который Нестор привел к чемпионскому титулу.

С другой стороны, 58-летнего аргентинца можно рассматривать как прямого наследника Хосе Пекермана, который семь лет возглавлял колумбийскую сборную и впервые вывел ее в четвертьфинал чемпионата мира. Лоренсо же был его верным помощником почти два десятка лет, начиная с молодежной, а потом национальной сборной Аргентины. С тех пор сохранились связи с Лео Месси, который в декабре приезжал в гости к Лоренсо, когда колумбийцы готовились к контрольным матчам с США.

Хамес и новое поколение

Лоренсо, кстати, тоже подобрал себе хорошего ассистента — отыгравшего восемь лет за мадридский «Атлетико» Луиса Переа, который обладает опытом тренерской работы в колумбийской лиге. Логичный ход при большом количестве игроков из национального чемпионата или тех, кто только уехал в Европу. И, кстати, нынешний штаб поддержал переход в «Краснодар» Кастаньо. Это показательно, ведь речь о футболисте, которого для сборной открыл именно Лоренсо, а хавбек не просто оправдал доверие — его уже называют краеугольной фигурой в системе нынешней сборной.

Кевин Кастаньо. Фото Соцсети

«Я хочу, чтобы обновление было естественным и постоянным. Игрок, который выделяется, получает место в сборной, но адаптация молодого футболиста всегда идет легче, когда его направляют опытные игроки. Я проповедую это с первого момента, и, возможно, именно поэтому меня критиковали. Считаю, что большие игроки очень важны, а национальной сборной нужно, чтобы они были лидерами. И что молодой человек вносит свой вклад, а не то, что он несет ответственность за все», — рассказывал Лоренсо в интервью SportsCenter.

В первом товарищеском матче с Гватемалой (4:1) Колумбии здорово помогли ветераны Оспина, Куадрадо и Фалькао. Сейчас важную роль из числа представителей старой гвардии играют Ариас и Хамес Родригес. Возрождение последнего в сборной — тоже заслуга Лоренсо, который вносил коррективы, позволявшие максимально использовать талант потускневшей звезды. Но все же у сборной уже новые лидеры. Тот же Луис Диас, забивший два гола Бразилии на глазах только что освобожденного после похищения отца.

Та встреча, пожалуй, лучшая для нынешней Колумбии. «Идея состоит в том, чтобы сформировать сильную, сплоченную команду, которая не сдается, которая борется и стремится к быстрому возврату мяча. Это будет частью плана игры. А прежде всего важна убежденность в том, что мы не слабее всех и должны вернуться, чтобы поднять Колумбию на вершину», — говорил Лоренсо.

Как отмечают в Колумбии, тренер сумел добиться важных изменений не только в игре, но и внутри коллектива. Он сплотил команду, изменил менталитет игроков и дал шанс многим. Показательно, что за неполные полтора года за сборную забили 19 разных футболистов! В том числе Карраскаль, Кассьерра и Кордоба. На данный момент это действительно самая российская — и очень крутая сборная.