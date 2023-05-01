77-летнего комментатора Sky Sports обвинили в расизме из-за слов о Соне

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Комментатора Sky Sports Мартина Тайлера обвинили в расизме в отношении форварда «Тоттенхэма» Сон Хын Мина.
Во время матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» (4:3), 77-летний комментатор сказал, что кореец идет в подкат «в стиле единоборств». На этот комментарий обратили внимание болельщики в соцсетях, посчитав, что слова имеют расистский подтекст.
Позже представители спортивного медиа заявили, что с комментатором была проведена беседа: «Мартину Тайлеру напомнили о необходимости тщательно подбирать слова. Он не хотел никого оскорбить».
Тайлер комментирует матчи Лиги чемпионов и АПЛ на Sky Sports с 1990 года.