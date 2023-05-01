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Сегодня, 22:48

77-летнего комментатора Sky Sports обвинили в расизме из-за слов о Соне

Руслан Минаев
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Комментатора Sky Sports Мартина Тайлера обвинили в расизме в отношении форварда «Тоттенхэма» Сон Хын Мина.

Во время матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» (4:3), 77-летний комментатор сказал, что кореец идет в подкат «в стиле единоборств». На этот комментарий обратили внимание болельщики в соцсетях, посчитав, что слова имеют расистский подтекст.

Позже представители спортивного медиа заявили, что с комментатором была проведена беседа: «Мартину Тайлеру напомнили о необходимости тщательно подбирать слова. Он не хотел никого оскорбить».

Тайлер комментирует матчи Лиги чемпионов и АПЛ на Sky Sports с 1990 года.

Сон Хын Мин
ФК Тоттенхэм Хотспур
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