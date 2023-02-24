Александр Глеб: «Есть внутренняя уверенность, что «Арсенал» выиграет чемпионство»

Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб верит, что лондонская команда сможет сохранить отрыв и выиграть чемпионат Англии в этом сезоне.

«У них игра в запасе, если выиграют «Эвертон», то будет отрыв на пять очков. Я верю, что доведут сезон до чемпионства, есть внутренняя уверенность. В Англии очень тяжело играть, можно с аутсайдерами очки потерять, а лидеров обыграть, как, например, «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал», но сыграл вничью с «Ноттингем Форест». Надо быть внимательным, сезон длинный, но есть внутренняя уверенность, что выиграют чемпионство. Тяжело всегда, но это молодая команда. Тут все непредсказуемо, в таких играх надо побыстрее забить гол и постараться мало ошибаться», — цитирует Глеба Metaratings.ru.

На данный момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 54 очка за 23 тура. В последний раз лондонская команда становилась чемпионом Англии в сезоне-2003/04.