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Сегодня, 16:42

Александр Глеб: «Есть внутренняя уверенность, что «Арсенал» выиграет чемпионство»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб верит, что лондонская команда сможет сохранить отрыв и выиграть чемпионат Англии в этом сезоне.

«У них игра в запасе, если выиграют «Эвертон», то будет отрыв на пять очков. Я верю, что доведут сезон до чемпионства, есть внутренняя уверенность. В Англии очень тяжело играть, можно с аутсайдерами очки потерять, а лидеров обыграть, как, например, «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал», но сыграл вничью с «Ноттингем Форест». Надо быть внимательным, сезон длинный, но есть внутренняя уверенность, что выиграют чемпионство. Тяжело всегда, но это молодая команда. Тут все непредсказуемо, в таких играх надо побыстрее забить гол и постараться мало ошибаться», — цитирует Глеба Metaratings.ru.

На данный момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 54 очка за 23 тура. В последний раз лондонская команда становилась чемпионом Англии в сезоне-2003/04.

Источник: https://metaratings.ru/news/gleb-ochen-khochetsya-chtoby-arsenal-byl-na-vershine-v-apl-davno-ne-vystupali-v-lige-chempionov-230493/
Александр Глеб
ФК Арсенал (Лондон)
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