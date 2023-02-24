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Сегодня, 16:33

Бывший главный тренер «Рубина» Хави Грасия получил разрешение на работу в Англии

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Рубина» Хави Грасия получил разрешение на работу в Англии, сообщает Sky Sports.

52-летний испанский специалист теперь официально имеет право возглавить «Лидс».

Последним место работы Грасии был «Аль-Садд» из Катара, с которым испанец выиграл чемпионат страны. Он возглавлял «Рубин с мая 2016 года по июнь 2017-го. Под его руководством команда заняла 10-е место в чемпионате России.

«Лидс» располагается на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы АПЛ нынешнего сезона, набрав 19 очков в 23 играх.

ФК Лидс
Хави Грасия
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