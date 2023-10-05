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Сегодня, 14:40

АПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока сентября

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сон Хын Мин.
Фото Reuters
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Стали известны номинанты на звание лучшего игрока сентября в АПЛ.

Список претендентов на награду опубликован на официальном сайте лиги. На нее номинированы: Хулиан Альварес («Манчестер Сити», 2 гола + 2 голевые передачи в сентябре), Джаррод Боуэн («Вест Хэм», 3+0), Педру Нету («Вулверхэмптон», 1+3), Мохамед Салах («Ливерпуль», 2+2), Сон Хын Мин («Тоттенхэм», 6+0), Киран Триппьер («Ньюкасл», 0+4) и Олли Уоткинс («Астон Вилла», 4+1).

Лучшим игроком августа был признан полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон. Ранее АПЛ опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера сентября.

После 7 туров лидером АПЛ с 18 очками является «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Арсенал» с 17 очками делят 2-3 места.

Киран Триппьер
Мохамед Салах
Сон Хын Мин
Футбол
Хулиан Альварес
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