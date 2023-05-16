«Арсенал» предложит за Райса больше 100 миллионов евро

«Арсенал» серьезно настроен на подписание полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «канониры» готовы отдать за игрока больше 100 миллионов евро, а футболисту предложить оклад в 345 тысяч евро в неделю.

Ранее сообщалось, что «молотобойцы» готовы отпустить хавбека, если получат предложение в размере 140 миллионов евро от клуба, который выступает в Лиге чемпионов.

В услугах Райса также заинтересованы «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел 46 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.