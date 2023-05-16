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Англия

16 мая, 19:45

«Арсенал» предложит за Райса больше 100 миллионов евро

Виталий Косик
Корреспондент
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«Арсенал» серьезно настроен на подписание полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «канониры» готовы отдать за игрока больше 100 миллионов евро, а футболисту предложить оклад в 345 тысяч евро в неделю.

Ранее сообщалось, что «молотобойцы» готовы отпустить хавбека, если получат предложение в размере 140 миллионов евро от клуба, который выступает в Лиге чемпионов.

В услугах Райса также заинтересованы «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел 46 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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