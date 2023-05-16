«Арсенал» предложит за Райса больше 100 миллионов евро

16 мая, 19:45
«Арсенал» серьезно настроен на подписание полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, сообщает Daily Mail.
По информации источника, «канониры» готовы отдать за игрока больше 100 миллионов евро, а футболисту предложить оклад в 345 тысяч евро в неделю.
Ранее сообщалось, что «молотобойцы» готовы отпустить хавбека, если получат предложение в размере 140 миллионов евро от клуба, который выступает в Лиге чемпионов.
В услугах Райса также заинтересованы «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел 46 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.