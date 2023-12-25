АПЛ не будет прерываться на рождественские и новогодние праздники. На длинных выходных будут сыграны 19-й и 20-й туры лиги. С 3 по 13 января в чемпионате будет пауза. Публикуем расписание игр лондонского «Арсенала» в новогодние праздники.

Расписание «Арсенала» с 25 декабря по 7 января

28 декабря, четверг

23.15. «Арсенал» — «Вест Хэм»

31 декабря, воскресенье

17.00. «Фулхэм» — «Арсенал»

По итогам 18-ти туров АПЛ лондонский клуб лидирует в турнирной таблице, в их активе — 40 очков. Отрыв от 2-го и 3-го места, которые занимают «Ливерпуль» и «Астон Вилла» (соответственно), составляет 1 балл.

Полный календарь и результаты премьер-лиги в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

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