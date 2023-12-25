Опубликовано расписание «Челси» на новогодние праздники с 25 декабря по 7 января

АПЛ не будет прерываться на рождественские и новогодние праздники. На длинных выходных будут сыграны 19-й и 20-й туры лиги. С 3 по 13 января в чемпионате будет пауза. Публикуем расписание игр «Челси» в новогодние праздники.

Расписание «Челси» с 25 декабря по 7 января

27 декабря, среда

22.30. «Челси» — «Кристал Пэлас»

30 декабря, суббота

15.30. «Лутон» — «Челси»

По итогам 18-ти туров АПЛ синие занимают 10-е место в турнирной таблице, в их активе — 22 очка. Столько же набрали «Вулверхэмптон» и «Борнмут», которые располагаются на 11-м и 12-м местах (соответственно).

Полный календарь и результаты премьер-лиги в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде