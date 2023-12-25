Саутгейт: «Моуринью был прав — после того, как я стал тренером сборной Англии, я могу выполнять любую работу»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его перестала пугать какая-либо работа в футболе после того, как он возглавил национальную команду.

«Я помню, как разговаривал с Жозе Моуринью, когда тот был в «Манчестер Юнайтед», и он сказал: «Знаешь, когда ты справишься с нынешней твоей ролью, то сможешь сделать что угодно». Я подумал: «Возможно, так и есть». Но спустя семь лет я понимаю, что это определенно точно», — приводит Sky Sports слова Саутгейта.

Также он ответил на вопрос, нравится ли ему сейчас быть тренером сборной Англии так же, как и раньше.

«Хороший вопрос. Мне нравится моя работа, потому что я работаю рядом с хорошими людьми. У нас есть игроки, которые нам очень нравятся. Они отзывчивы, они хотят становиться лучше. Мы работаем с лучшими игроками, так что это привилегия. И победы в крупных матчах, конечно, доставляют удовольствие», — добавил специалист.

Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. Команда под его руководством заняла четвертое место на чемпионате мира 2018 года, стала третьей в Лиге наций в 2019-м и завоевала серебряные медали чемпионата Европы по футболу-2020.