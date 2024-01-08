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Сегодня, 09:04

Артета прокомментировал проблемы «Арсенала» с реализацией

Алина Савинова
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признался, что разочарован поражением команды в матче 3-го раунда Кубка Англии (0:2).

«Да, это разочаровывает, но что тут можно сделать? Я не могу сказать: «Играйте плохо, не бейте, и «Ливерпуль» забьет в свои ворота — так победим». Я не знаю, как составить такой план на игру. Это невозможно. Надо придерживаться своей игры. Если сегодня у нас было 18 ударов, то в следующий раз нам нужно будет пробить 35 раз. Если продолжать в таком темпе, мяч попадет в сетку, мы получим импульс и будем побеждать. Это точно», — сказал тренер.

«Ливерпуль» вышел в 1/16 финала. Соперник команды Юргена Клоппа определится после жеребьевки, которая пройдет 8 января.

Источник: https://www.football.london/arsenal-fc/news/every-word-mikel-arteta-said-28406277
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
Микель Артета
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