Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 23:06

Артета рассказал, как «Арсеналу» справится с проблемами

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о трудностях команды в нынешнем сезоне. Клуб проиграл в двух последних матчах, уступив «Вест Хэму» в Кубке лиги (1:3) и «Ньюкаслу» в АПЛ (0:1).

«Нам нужно быть агрессивнее, чаще представлять угрозу впереди. На наобходимо идти на риск. Это было непросто в матче с «Ньюкаслом», который отлично организован, но у нас были определенные возможности. Мы должны делать правильные передачи в правильные моменты, чтобы лучше взламывать защиту соперников», — цитирует тренера TNT Sports.

На данный момент «Арсенал» играет с «Севильей» в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Счет к 8-й минуте — 0:0.

ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
0
Читайте также
5 миллионов призовых, вторая победа Захры и ежегодная пьянка на скачках в Мельбурне
«Вашингтон» поместил форварда Бэкстрема в долгосрочный список травмированных
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
Песков сообщил об ответных мерах на передачу активов РФ Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ван Дейк пропустит матч «Ливерпуля» против «Тулузы» из-за болезни