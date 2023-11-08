Артета рассказал, как «Арсеналу» справится с проблемами

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о трудностях команды в нынешнем сезоне. Клуб проиграл в двух последних матчах, уступив «Вест Хэму» в Кубке лиги (1:3) и «Ньюкаслу» в АПЛ (0:1).

«Нам нужно быть агрессивнее, чаще представлять угрозу впереди. На наобходимо идти на риск. Это было непросто в матче с «Ньюкаслом», который отлично организован, но у нас были определенные возможности. Мы должны делать правильные передачи в правильные моменты, чтобы лучше взламывать защиту соперников», — цитирует тренера TNT Sports.

На данный момент «Арсенал» играет с «Севильей» в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Счет к 8-й минуте — 0:0.