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11 мая, 22:45

«Не было ни одной игры, когда «Зенит» выходил бы немотивированным». Пресс-конференция Семака и Федотова

Семак подвел итоги матча с ЦСКА
Микеле Антонов
Корреспондент
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Владимир Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Зенита» видит проблему исключительно в реализации голевых моментов.

Пресс-конференция главных тренеров «Зенита» и ЦСКА Сергея Семака и Владимира Федотова после матча 28-го тура РПЛ, который завершился победой армейцев со счетом 1:0.

Федотов: «Вернемся в Санкт-Петербург 14 мая»

С чем связан выбор вратаря сегодня? Почему играл Тороп, а не Акинфеев?

У Игоря все в порядке. Владислав провел хороший домашний матч в Кубке. Мы приняли совместное решение, и он появился в воротах.

Как вам работа арбитра Иванова?

Буду краток. Всегда возникают какие-то объективные, субъективные [вопросы]. Одной стороне кажется так, другой так. Обсуждать судейство не наша работа. У них есть свои руководители, которые разберут все спорные моменты. Здесь всегда так было, есть и будет. Футбол контактный вид спорта. Кто-то что-то где-то не увидел. И эмоции порой преобладают над разумом на какое-то короткое время. Но тем не менее все закончилось как закончилось. Есть органы, которые обучают судей, выносят вердикты. Спокойненько будем ждать и наблюдать. Какие-то будут претензии мы о них узнаем уже из прессы.

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Останетесь ли вы в Санкт-Петербурге до следующего матча с «Зенитом»?

Здесь слишком длинный [промежуток] до следующей игры. Три дня просидеть в гостинице не самое хорошее, наверное [решение]. Мы думали об этом, анализировали. Но приняли такое решение. Перелет не очень длинный. В родных стенах на нашей загородной базе будем восстанавливаться и вернемся сюда 14 мая.

На ваш взгляд, являетесь ли вы тем человеком, который сегодня закончил для «Зенита» чемпионскую гонку, и как она вам в целом?

Я думаю, что появилась хорошая конкуренция. Так сложилось, что вся лидирующая тройка: сегодня даже была подборка, где аналитики подвели итог, кто сколько потерял. Все лидеры потеряли очень много очков. Это говорит о таком уравнивании чемпионата. Чемпионская гонка все еще впереди. Ни у кого ничего не закончилось. Впереди еще два матча. И ни для кого они не будут простыми.

Владимир Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Семак: «Шансы «Зенита» на титул существенно уменьшились»

Чтобы побеждать, нужно забивать, начал главный тренер «Зенита». В очередной раз не забили. В обороне без особых проблем, но тем не менее пропускаем после обидных пенальти, которые мы сами организуем у своих ворот. Что в предыдущем матче, что в этом ситуация была спокойная и не требовала фола. Но что делать это человеческий фактор. При этом сами не можем забить даже в пустые ворота. Жалко, обидно... Ребята старались, в концовке создавали моменты.

Как встряхнуть и мотивировать команду на оставшиеся матчи?

Команда мотивирована. Сегодня мы играли с первой до последней минуты, создавали моменты, давление. Но забить не можем. К сожалению, такое бывает. Не было ни одной игры, где бы команда выходила немотивированной.

Что сказал Алексей Миллер в раздевалке?

Все, что происходит в раздевалке, остается в раздевалке.

Могло ли сказаться то, что через несколько дней снова играть с ЦСКА?

Конечно, нет. Это разные турниры. В первом матче в Москве был абсолютно состав. Матчи разные -- и по ходу игры, и по качеству.

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Нужно ли наказывать игрока «Рубина» Безрукова за его шутку про деньги от «Краснодара»?

Понятия не имею, что там происходить. У меня полно другой работы.

Ваше мнение о работе арбитра Иванова?

По судейству ничего не хочу говорить. За работой ЭСК следим только для интереса: многие вещи и трактовки абсолютно непонятны.

В концовке Кержаков пошел на угловой. Вы тренируете такие вещи? Или это был просто эмоциональный порыв?

Конечно, эмоциональный порыв. Никто не будет наигрывать угловой с вратарем. Нужно было забивать, и Миша пошел вперед.

Сергеев не выходил в старте в матчах РПЛ с ноября прошлого года. Сегодняшнее появление в составе это подарок на день рождения?

Нет, Ваня заслужил своей работой на тренировках. Он подходил под ту модель, которую мы сегодня использовали. К сожалению, у наших нападающих сейчас затишье.

У «Зенита» всего один гол в четырех последних матчах чемпионата. Можно ли говорить только о невезении? Или есть какие-то другие проблемы?

Думаю, других нет. Достаточно посмотреть, сколько моментов у нас было. Но реализация нас подводит.

Насколько уменьшились шансы «Зенита» на титул после этого поражения?

Существенно уменьшились. Посмотрим, как сыграет «Динамо». Мы себе очень сильно усложнили ситуацию. Такой непростой период у команды. Но к ребятам претензий нет. Они стараются, но не получается. На моей футбольной памяти не приходят моменты, когда команда играла бы так же неплохо, но не могла бы забить.

Многие желают, чтобы чемпион в России сменился, и некоторые шаги PR-службы «Зенита» этому способствуют. Сказывается ли это на команде?

Думаю, большинство ничего не читает. Мы уже привыкли к этому: сильных никто не любит. Болельщики других клубов и нейтральные зрители хотят, чтобы сильные проигрывали. Это абсолютно нормально. Все ведь люди и судьи тоже. Естественно, в тех или иных ситуациях в спорных ситуациях трактовки были не в пользу «Зенита». Кроме, возможно, каких-то единичных случаев. Все эти годы мы были в таком режиме, но был результат.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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