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Сегодня, 20:15

Артета рассказал, какой из матчей против «Ливерпуля» ему запомнился больше всего

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета назвал матч против «Ливерпуля», который ему запомнился больше всего.

«Мне запомнилась победа на «Энфилде» в 2012 году. Это было в последний раз, когда нам удалось обыграть «Ливерпуль» на их поле. Это был классный момент, который нам стоит повторить», — сказал Артета на предматчевой пресс-конференции.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию центральной игры 18-го тура АПЛ.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, имея в своем активе 39 очков. «Ливерпуль» набрал 38 баллов и располагается на второй позиции.

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
Микель Артета
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