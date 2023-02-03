Артета: «Жоржиньо очень хорошо подходит для того, что я хочу видеть на поле»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о трансферах клуба в январе.

«Мы знали, что на рынке вы должны адаптироваться и быть гибкими. Я не думаю, что трансфер Жоржиньо был поздним, но это было очень близко к дедлайну. Его интеллект, его личность и лидерские качества — он понимает наш стиль игры. Он очень хорошо подходит для того, что я хочу видеть на поле.

Это было действительно сложно, но в итоге очень позитивно. У нас было три ключевых области, которые мы хотели улучшить, и мы получили игроков на отличном уровне. Самби Локонга нужно время, чтобы развиваться, и мы нашли правильный клуб. Для Маркиньоса это будет действительно хорошее испытание, а Седрик требовал больше игрового времени. Было трудно отпустить его, но мы должны уважать его желание играть», — приводит слова Артеты BBC Sport.

Контракт с 31-летним игроком рассчитан до лета 2024 года с опцией продления еще на один год.

Жоржиньо выступал за «Челси» с июля 2018 года. В текущем сезоне он провел за синих 25 матчей и забил три гола.