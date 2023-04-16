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Сегодня, 19:59

AS: Холанн заменит Бензему в «Реале» в 2024 году

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Как сообщает испанское издание AS, «Реал» рассчитывает подписать форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна в 2024 году.

По информации источника, в звездном норвежце видят замену французскому нападающему Кариму Бензема. «Сливочные» планируют расстаться с 35-летним форвардом в следующем году. Его контракт с испанским клубом действует до 30 июня 2023 года, но, вероятно, будет продлен еще на сезон.

«Реал» уже давно ищет возможность подписать Холанна и подготовил большой отчет о пользе его приобретения, куда вошла подробная статистика, а также медийная и другие привлекательные составляющие подписания норвежца. Основной опцией мадридцы видят выкуп игрока за прописанную в контракте сумму от 220 до 240 миллионов евро.

В этом сезоне АПЛ Холанн забил 32 гола и сделал пять ассистов в 28 матчах.

Карим Бензема
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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