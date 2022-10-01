«Астон Вилла» рассматривает Эмери в качестве кандидата на должность главного тренера

1 октября, 17:17
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери имеет вариант продолжения карьеры в английской премьер-лиге, сообщает Football Insider.
Заинтересованность в услугах Эмери проявляет «Астон Вилла», подыскивающая замену Стивену Джеррарду.
У испанского специалиста есть непродолжительный опыт работы в английском футболе. 50-летний испанец в сезоне-2018/2019 возглавлял лондонский «Арсенал».
Пост главного тренера «Вильярреала» Эмери занимает с июля 2020 года. Действующий контракт тренера с «желтой субмариной» рассчитан до окончания сезона-2022/2023.
В нынешнем сезоне АПЛ «Вилла» набрала 7 очков в 7 матчах и на данный момент занимает 13-е место.
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