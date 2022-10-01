Кейн стал первым игроком, забившим 100 голов на выезде в АПЛ

1 октября, 16:40
Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн стал первым игроком, забившим 100 голов в гостевых матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает Opta.
Нападающий реализовал пенальти в матче 9-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (1:3).
Второе место по этому показателю занимает бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйн Руни, забивший 94 гола, топ-3 замыкает экс-форвард «Ньюкасла» Алан Ширер — 87 мячей.
29-летний англичанин за свою карьеру забил 255 голов в 396 матчах за «шпор». Кейн трижды становился лучшим бомбардиром АПЛ и дважды признавался лучшим игроком сезона.
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Основные источники исследования