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Сегодня, 14:57

«Астон Вилла» выделит Эмери 225 миллионов евро на трансферы

Виктория Кравченко
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«Астон Вилла» готова выделить главному тренеру Унаи Эмери большую сумму денег для покупки новых игроков этим летом, сообщает The Sun. Руководство предоставит 225 миллионов евро для трансферов.

Сообщалось, что для «Арсенала» приоритетным вариантом покупки является хавбек «Спортинга» Мануэль Угарте, которого хотят купить и другие клубы.

Эмери возглавил «Астон Виллу» осенью, заменив Стивена Джеррарда. Бирмингемский клуб после 35 матчей занимает восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.

ФК Астон Вилла
Унаи Эмери
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