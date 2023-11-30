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Сегодня, 17:00

Балотелли назвал Брендана Роджерса худшим тренером в своей карьере

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли рассказал, кого считает худшим тренером в своей карьере.

В интервью TV Play на Twitch 33-летний итальянец назвал худшим тренером в своей карьере Брендана Роджерса, под руководством которого он играл за «Ливерпуль» с 2014 по 2015 год.

По словам Балотелли, североирландский специалист демонстрировал определенные качества во время тренировок, но нападающий назвал «катастрофой» его человеческие качества.

Роджерс возглавлял «Ливерпуль» с 2012 по 2015 годы. После этого 50-летний специалист тренировал «Селтик» и «Лестер». Летом он снова вернулся в шотландский клуб.

Марио Балотелли
Футбол
ФК Ливерпуль
Брендан Роджерс
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