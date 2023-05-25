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Сегодня, 08:57

«Барселона», «Милан» и «Ювентус» интересуются защитником «МЮ» Далотом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот попал в сферу интересов нескольких европейских клубов, утверждает журналист Manchester Evening News Самуэль Лакхерст.

По информации источника, на 24-летнего защитника претендуют «Барселона», «Милан», «Ювентус», «Рома» и дортмундская «Боруссия». При этом сам Далот сейчас ведет переговоры о новом контракте с «МЮ».

В текущем сезоне в активе защитника 41 матч во всех турнирах, 2 гола и 3 результативные передачи. Его действующее соглашение с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2024 года.

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