«Бавария» и представители тен Хага провели переговоры

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

По данным источника, в последние недели состоялись переговоры между клубом и представителями специалиста.

Будущее тренера в «МЮ» пока не определено. Тен Хаг хотел бы отработать свой контракт до 2025 года. Но если ему придется покинуть свой пост в конце сезона, он готов возглавить «Баварию».

Ранее сообщалось, что Тухель планирует покинуть «Баварию». Однако 4 мая в СМИ появилась информация, согласно которой немец может остаться в немецком клубе.