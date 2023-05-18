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18 мая, 11:01

Силва — о своем будущем в «Сити»: «Посмотрим, что произойдет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал информацию о том, что он сменит клуб после завершения сезона-2022/23.

«Наша цель — хорошо закончить сезон, выиграть АПЛ, попробовать обыграть «МЮ» в финале Кубка Англии, а затем «Интер» в финале ЛЧ. После этого, летом, мы посмотрим, что произойдет», — приводит слова Силвы RMC Sport.

28-летним игроком интересуются «ПСЖ» и «Барселона». Ранее сообщалось, что руководство парижан считает португальца целью номер один, чтобы заменить Лионеля Месси.

В текущем сезоне Силва провел 52 матч во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро.

Бернарду Силва
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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