«Борнмут» хочет подписать одноклубника Хайкина

«Борнмут» хочет подписать нападающего «Бристоль Сити» Антуана Семеньо. По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны согласовали переход игрока.

23-летний игрок сборной Ганы с новым клубом подпишет контракт до июня 2027 года. Медицинский осмотр пройдет в пятницу, 27 января, после чего трансфер будет оформлен официально.

В этом сезоне Семеньо сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.

25 января «Бристоль» подписал контракт до конца сезона с российским голкипером Никитой Хайкиным.