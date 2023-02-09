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9 февраля, 23:57

Пол Мерсон: «Триппьер — невероятное подписание «Ньюкасла»

Алина Савинова
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Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон поделился мнением о защитнике «Ньюкасла» Киране Триппьере.

«Мне нравится Киран Триппьер. Он очень крепкий, и отлично бьет с правой ноги. Он важный игрок для «Ньюкасла». Триппьер был невероятным подписанием. Раньше он играл за одну из самых дисциплинированных команд в мировом футболе и многому научился там», — заявил Мерсон.

В январе этого года Триппьер продлил контракт с «Ньюкаслом» на два года. В текущем сезоне 32-летний защитник провел 21 матч в чемпионате Англии, отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

С 2019 по 2022 год Триппьер выступал за «Атлетико».

Источник: https://www.geordiebootboys.com/news/paul-merson-raves-about-newcastle-ace-kieran-trippier-whos-hugely-improved/
Киран Триппьер
ФК Ньюкасл Юнайтед
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