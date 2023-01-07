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Сегодня, 16:08

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Ирландии арестован за перевозку наркотиков

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Ирландии Энтони Стоукс арестован за перевозку наркотиков, сообщает Daily Mail.

Ирландская полиция начала преследование автомобиля, который демонстрировал опасную езду в Дублине. Через некоторое время водитель и его пассажир были задержаны. В салоне машины были найдены наркотические вещества на сумму 4,5 тысячи евро.

После дачи показаний Стоукса освободили из-под стражи под залог. 34-летний мужчина позже предстанет перед судом.

Энтони Стоукс выступал за «Арсенал», «Сандерленд», «Кристал Пэлас», «Селтик» и другие клубы. Он завершил игровую карьеру в 2020 году.

Сборная Ирландии по футболу
ФК Арсенал (Лондон)
3
1
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