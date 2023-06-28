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Сегодня, 19:10

«Челси» объявил о переходе Менди в «Аль-Ахли»

Ана Горшкова
Корреспондент
Эдуар Менди.
Фото Reuters
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Вратарь «Челси» Эдуард Менди покинул команду и завершил переход в команду Саудовской Аравии «Аль-Ахли», сообщает пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что саудовский клуб заплатит 16 миллионов фунтов, а контракт с игроком будет рассчитан до 2026 года.

31-летний футболист выступал в лондонском клубе с 2020 года. С командой он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, Кубок Английской футбольной лиги и дважды Кубок Англии.

Контракт вратаря с клубом был рассчитан до лета 2025 года. В общей сложности Менди сыграл 105 матчей за «Челси», в которых пропустил 86 мячей и 49 раз сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Источник: ФК Челси
Эдуар Менди
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Челси
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