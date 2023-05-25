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Сегодня, 04:48

Де Дзерби: «Мы достигли невероятной цели для «Брайтона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби прокомментировал выход команды в Лигу Европы. Ничья с «Манчестер Сити» (1:1) гарантировала попадание в топ-6 по итогам сезона.

«Это фантастический момент, мы достигли невероятной цели для «Брайтона», игроков и тренеров. Мы очень, очень счастливы. Мне кажется, «Манчестер Сити» — лучшая команда в мире. Для нас это была очень тяжелая игра. Мы заслужили это очко. Мы заслужили Лигу Европы», — цитирует BBC де Дзерби.

«Манчестер Сити» досрочно выиграл чемпионат Англии. «Горожане» лидируют в турнирной таблице, набрав 89 очков. «Брайтон» располагается на 6-й строчке — 62 очка.

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ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Роберто Де Дзерби
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