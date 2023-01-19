Де Хеа назвал большой потерей перебор желтых карточек Каземиру

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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа после ничьей с «Кристал Пэлас» (1:1) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии прокомментировал желтую карточку полузащитника Каземиру. Бразилец из-за перебора предупреждений пропустит следующую игру.
«Потеря Каземиру на воскресный матч — большой удар. Я не понимаю, почему «Арсенал» не играл, ведь мы должны играть на той же неделе, а они — нет. Теперь нам не хватает одного из наших лучших игроков... Я не понимаю. Теперь мы лишились Каземиру на важную игру, и это большая потеря для нас», — цитирует BBC де Хеа.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» состоится в воскресенье, 22 января. Начало встречи- 19.30 по московскому времени.
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