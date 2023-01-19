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Сегодня, 05:16

Де Хеа назвал большой потерей перебор желтых карточек Каземиру

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа после ничьей с «Кристал Пэлас» (1:1) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии прокомментировал желтую карточку полузащитника Каземиру. Бразилец из-за перебора предупреждений пропустит следующую игру.

«Потеря Каземиру на воскресный матч — большой удар. Я не понимаю, почему «Арсенал» не играл, ведь мы должны играть на той же неделе, а они — нет. Теперь нам не хватает одного из наших лучших игроков... Я не понимаю. Теперь мы лишились Каземиру на важную игру, и это большая потеря для нас», — цитирует BBC де Хеа.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» состоится в воскресенье, 22 января. Начало встречи- 19.30 по московскому времени.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Давид Де Хеа
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
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Де Хеа считает, что «Манчестер Юнайтед» потерял очки в матче с «Кристал Пэлас»