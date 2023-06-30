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Сегодня, 14:59

Де Хеа в ближайшее время может стать свободным агентом

Виктория Кравченко
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может стать свободным агентом в ближайшее время, сообщает BBC. 1 июля истечет контракт 32-летнего испанца с клубом. «МЮ» не спешит продлевать соглашение с вратарем.

По данным источника, временные рамки возможного продления контракта были сдвинуты. Обе стороны взяли паузу, чтобы обдумать ситуацию.

Де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2011 года. За это время голкипер провел 545 матчей, в которых пропустил 590 голов.

Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предлагает голкиперу контракт с существенным понижением зарплаты.

Давид Де Хеа
ФК Манчестер Юнайтед
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