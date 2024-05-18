В 1976 году «Динамо» последний раз выиграло чемпионский титул

Вспоминаем 1976-й.

В этом сезоне у «Динамо» максимально осязаемые шансы на чемпионство. Большое событие, и не только потому, что в России впервые с 2019 года может смениться обладатель титула. Последний раз бело-голубые были чемпионами 48 лет назад — в 1976 году. Какими тогда были футбол, страна и мир?

В финале Евро-1976 Чехословакия победила ФРГ. Решающий гол — на счету Антонина Паненки. Футболист забил его тем самым ударом, который потом назовут в его честь.

В финале Кубка европейских чемпионов встретились «Бавария» и «Сент-Этьен», мюнхенцы победили 1:0. Зеленые тогда считались главным клубом Франции, а «ПСЖ» существовал только шесть лет (и довольно бедно).

Кубок УЕФА выиграл «Ливерпуль», победив в финале «Брюгге». Это было начало великой эпохи Боба Пейсли — в последующие годы мерсисайдцы при нем выиграли около 20 трофеев, включая три Кубка европейских чемпионов.

Титул в Англии тоже взял «Ливерпуль» — первая из шести побед при Пейсли. Второе место занял «КПР», третье — «МЮ». «Челси» и «Фулхэм» играли во втором дивизионе, «Брайтон» и «Кристал Пэлас» — в третьем.

Чемпионом Испании стал «Реал». «Барселона» заняла второе место, «Атлетико» — третье. Кстати, оба класико в том сезоне сливочные проиграли. Тренировал «Реал» Милян Милянич.

Франц Беккенбауэр с «Золотым мячом» в 1976 году. Фото Global Look Press

«Золотой мяч» выиграл Франц Беккенбауэр — второй раз в карьере. В 1976-м защитник вместе с «Баварией» третий раз подряд победил в Кубке европейских чемпионов.

Впервые в истории московский «Спартак» покинул элитный дивизион, заняв 14-е место. Тогда же в команду первый раз приехал Олег Романцев — но ненадолго. Ему не понравилась атмосфера в коллективе — защитник и будущий легендарный тренер вернулся только в 1977-м.

Тбилисское «Динамо» с Кубком СССР. Фото Сергей Колганов, архив «СЭ»

Кубок СССР выиграло тбилисское «Динамо», победив в финале «Арарат».

В 1976 году прошли две Олимпиады — зимняя в Инсбруке и летняя в Монреале. В обоих медальных зачетах победил СССР. Лучшими стали в том числе советские хоккеисты.

В Набережных Челнах запустили завод «КамАЗ». В том же году выпустили первую и самую узнаваемую модель — КамАЗ-5320.

Состоялась премьера фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» А еще на экраны вышли «12 стульев» с Андреем Мироновым.

Леониду Брежневу присвоено звание маршала. А еще в этом году генеральный секретарь ЦК КПСС перенес инсульт.

В мире приняли Ямайскую валютную систему — отныне курсы валют друг к другу не фиксировались и «плавали». Доллар в это время — 74 копейки.

Родились Вадим Евсеев, Сергей Семак и Егор Титов. А еще Роналдо и Тотти. Не стало Агаты Кристи.

1 апреля Стив Джобс и Стив Возняк основали Apple.

Первый компьютер Apple. Фото Global Look Press

На прошедших в США выборах победил демократ Джимми Картер. Соперником был действующий президент, республиканец Джеральд Форд, сменивший на этом посту попавшего в «Уотергейт» Ричарда Никсона.

В Испании ушло в отставку последнее франкистское правительство. За год до этого умер Франсиско Франко.

Мао Цзэдун. Фото Global Look Press

В Пекине умер Мао Цзэдун. К моменту смерти он уже несколько лет особо не участвовал в политике. На похороны Мао пришли больше миллиона человек.

Марцел Личка еще не родился. Как и в принципе все из нынешнего состава «Динамо».