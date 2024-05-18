Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:30

Какими были мир и спорт в год последнего чемпионства «Динамо»: доллар — 74 копейки, «Спартак» вылетел из высшей лиги

В 1976 году «Динамо» последний раз выиграло чемпионский титул
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Главные герои из фильмов 1976 года «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «12 стульев», первый компьютер Apple и КамАЗ-5320
Главные герои из фильмов 1976 года «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «12 стульев», первый компьютер Apple и КамАЗ-5320.
Telegram Дзен
Вспоминаем 1976-й.

В этом сезоне у «Динамо» максимально осязаемые шансы на чемпионство. Большое событие, и не только потому, что в России впервые с 2019 года может смениться обладатель титула. Последний раз бело-голубые были чемпионами 48 лет назад — в 1976 году. Какими тогда были футбол, страна и мир?

В финале Евро-1976 Чехословакия победила ФРГ. Решающий гол — на счету Антонина Паненки. Футболист забил его тем самым ударом, который потом назовут в его честь.

В финале Кубка европейских чемпионов встретились «Бавария» и «Сент-Этьен», мюнхенцы победили 1:0. Зеленые тогда считались главным клубом Франции, а «ПСЖ» существовал только шесть лет (и довольно бедно).

Кубок УЕФА выиграл «Ливерпуль», победив в финале «Брюгге». Это было начало великой эпохи Боба Пейсли — в последующие годы мерсисайдцы при нем выиграли около 20 трофеев, включая три Кубка европейских чемпионов.

Титул в Англии тоже взял «Ливерпуль» — первая из шести побед при Пейсли. Второе место занял «КПР», третье — «МЮ». «Челси» и «Фулхэм» играли во втором дивизионе, «Брайтон» и «Кристал Пэлас» — в третьем.

Чемпионом Испании стал «Реал». «Барселона» заняла второе место, «Атлетико» — третье. Кстати, оба класико в том сезоне сливочные проиграли. Тренировал «Реал» Милян Милянич.

Франц Беккенбауэр с "Золотым мячом" в 1976 году.
Франц Беккенбауэр с «Золотым мячом» в 1976 году.
Фото Global Look Press

«Золотой мяч» выиграл Франц Беккенбауэр — второй раз в карьере. В 1976-м защитник вместе с «Баварией» третий раз подряд победил в Кубке европейских чемпионов.

Впервые в истории московский «Спартак» покинул элитный дивизион, заняв 14-е место. Тогда же в команду первый раз приехал Олег Романцев — но ненадолго. Ему не понравилась атмосфера в коллективе — защитник и будущий легендарный тренер вернулся только в 1977-м.

Тбилисское «Динамо» с Кубком СССР.
Фото Сергей Колганов, архив «СЭ»

Кубок СССР выиграло тбилисское «Динамо», победив в финале «Арарат».

В 1976 году прошли две Олимпиады — зимняя в Инсбруке и летняя в Монреале. В обоих медальных зачетах победил СССР. Лучшими стали в том числе советские хоккеисты.

В Набережных Челнах запустили завод «КамАЗ». В том же году выпустили первую и самую узнаваемую модель — КамАЗ-5320.

Состоялась премьера фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» А еще на экраны вышли «12 стульев» с Андреем Мироновым.

Леониду Брежневу присвоено звание маршала. А еще в этом году генеральный секретарь ЦК КПСС перенес инсульт.

В мире приняли Ямайскую валютную систему — отныне курсы валют друг к другу не фиксировались и «плавали». Доллар в это время — 74 копейки.

Родились Вадим Евсеев, Сергей Семак и Егор Титов. А еще Роналдо и Тотти. Не стало Агаты Кристи.

1 апреля Стив Джобс и Стив Возняк основали Apple.

Первый компьютер Apple.
Фото Global Look Press

На прошедших в США выборах победил демократ Джимми Картер. Соперником был действующий президент, республиканец Джеральд Форд, сменивший на этом посту попавшего в «Уотергейт» Ричарда Никсона.

В Испании ушло в отставку последнее франкистское правительство. За год до этого умер Франсиско Франко.

Мао Цзэдун.
Фото Global Look Press

В Пекине умер Мао Цзэдун. К моменту смерти он уже несколько лет особо не участвовал в политике. На похороны Мао пришли больше миллиона человек.

Марцел Личка еще не родился. Как и в принципе все из нынешнего состава «Динамо».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Динамо (Москва)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
Обсудить
Читайте также
Гашек высказался об отсутствии сборной России на ЧМ-2024
Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года по версии Forbes
Суд признал безнравственным перевод средств структурой IKEA из России за рубеж
Эйфория по Станковичу, несвобода Промеса, два защитника на покупку и чистка состава. Что происходит в «Спартаке» на финише сезона
Стало известно о подготовке Францией группы «полезных на Украине» разведчиков
Захарова заявила о желании ФРГ замять тему утечки разговора об ударах по РФ
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Ахмат» — «Зенит», «Сочи» — «Краснодар» и другие матчи
«Урал» — «Оренбург»: время начала и где смотреть матч РПЛ
РПЛ: «Динамо» — «Крылья Советов», «Локомотив» — «Факел» и другие матчи 29-го тура
Малафеев считает, что у «Зенита» есть шансы на победу в РПЛ
«Сочи» и «Балтика» могут вылететь уже в этом туре. Что нужно аутсайдерам, чтобы остаться в РПЛ
На матче «Динамо» с «Крыльями» будет аншлаг. В продаже осталось менее 1000 билетов
Станет ли «Динамо» чемпионом уже в этом туре? Как изменятся расклады в борьбе за выживание?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Сочи» и «Балтика» могут вылететь уже в этом туре. Что нужно аутсайдерам, чтобы остаться в РПЛ