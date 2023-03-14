Спортивный директор «Арсенала» Эду: «Клубу предстоит проделать еще много работы»

Спортивный директор «Арсенала» Эду Гаспар считает, что команде предстоит проделать еще много работы для улучшения состава.

«Клубу предстоит еще много работы. Я знаю, что сейчас мы находимся лишь в середине всего процесса, нам нужно решить еще множество проблем. Несмотря на это, сейчас мы счастливы и испытываем гордость за то, где находимся», — приводит слова Гаспара журналист Фабрицио Романо.

На данный момент «Арсенал» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии с отрывом в 5 очков от «Манчестер Сити».