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Сегодня, 14:31

Тен Хаг хочет, чтобы защитник Линделоф остался в «Манчестер Юнайтед»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет, чтобы защитник Виктор Линделоф остался в клубе, сообщает Фабрицио Романо.

По данным источника, в январе 28-летним игроком интересовались «Атлетико» и «Интер», но они переключились на другие игроков.

Линделоф играет за «МЮ» с 2017 года. Действующий контракт защитника рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Линделеф сыграл за команду 20 матчей во всех турнирах и результативными действиями не отметился.

Виктор Линделеф
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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