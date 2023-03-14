Тен Хаг хочет, чтобы защитник Линделоф остался в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет, чтобы защитник Виктор Линделоф остался в клубе, сообщает Фабрицио Романо.

По данным источника, в январе 28-летним игроком интересовались «Атлетико» и «Интер», но они переключились на другие игроков.

Линделоф играет за «МЮ» с 2017 года. Действующий контракт защитника рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Линделеф сыграл за команду 20 матчей во всех турнирах и результативными действиями не отметился.