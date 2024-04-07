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Сегодня, 10:27

Дом форварда «Ньюкасла» Исака был ограблен перед матчем с «Фулхэмом»

Алина Савинова
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Нападающий «Ньюкасла» Александр Исак стал жертвой ограбления, сообщает The Sun.

По информации источника, накануне матча 32-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:0) в дом игрока ворвались злоумышленники. Полиция подтвердила, что преступники угнали у Исака автомобиль. При этом пока неизвестно, находился ли сам футболист или его семья в здании на момент ограбления.

Ранее в Англии были ограблены дом одноклубника Исака — нападающего Жоэлинтона, а также дом Джека Грилиша из «Манчестер Сити».

В этом сезоне 24-летний Исак провел за «Ньюкасл» 33 матча, в которых забил 19 голов и отдал одну результативную передачу. Футболист выступает за «Ньюкасл» с 2022 года.

Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
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