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Сегодня, 08:17

Джон Терри оценил игру форварда «Манчестер Сити» Холанна в АПЛ

Виктория Кравченко

Бывший игрок сборной Англии Джон Терри оценил игру форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна в матче 9-го тура АПЛ с «МЮ» (6:3). В этой встрече норвежец оформил хет-трик.

«Эрлин может стать великим игроком в истории АПЛ. Я ранее не видел, чтобы у такого юного футболиста было неиссякаемое желание забивать голы. Холанн безжалостен к соперникам «Манчестер Сити», — цитирует Терри BT Sport.

В текущем сезоне АПЛ 22-летний норвежец забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 8 матчах за «Ман Сити».

Джон Терри
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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