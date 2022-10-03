Джон Терри оценил игру форварда «Манчестер Сити» Холанна в АПЛ

Бывший игрок сборной Англии Джон Терри оценил игру форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна в матче 9-го тура АПЛ с «МЮ» (6:3). В этой встрече норвежец оформил хет-трик.

«Эрлин может стать великим игроком в истории АПЛ. Я ранее не видел, чтобы у такого юного футболиста было неиссякаемое желание забивать голы. Холанн безжалостен к соперникам «Манчестер Сити», — цитирует Терри BT Sport.

В текущем сезоне АПЛ 22-летний норвежец забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 8 матчах за «Ман Сити».