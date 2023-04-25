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Сегодня, 10:07

Экс-форвард «Тоттенхэма» Шерингем предложил Реднаппу возглавить «шпор»

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Бывший нападающий «Тоттенхэма» Тедди Шерингем отреагировал на последние результаты команды.

«Я был шокирован тем, что они поставили Стеллини главным после того, как уволили Конте, так что-то, что они поставили Мейсона сейчас меня не удивляет.
Это был катастрофический результат в воскресенье. Что происходит в «Тоттенхэме», я действительно не знаю.
Это было абсолютно ужасным решением уволить кого-то вроде Конте и оставить кого-то из серии Стеллини на его месте. Даже не знаю, куда им обратиться. Я думаю, что есть люди, которые могли бы прийти и сделать хорошую работу.
Верните Харри Реднаппа — он вскоре заставит игроков улыбнуться и заставит их играть так, как им нравится, когда играет «Тоттенхэм». Я просто разочарован тем, что происходит последние несколько месяцев в клубе, лидерства нигде не видно», — приводит слова Шерингема Daily Mail.

«Шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ с 53 очками. В матче 32-го тура команда разгромно проиграла «Ньюкаслу» (1:6). Отставание от зоны попадания в Лигу чемпионов составляет 6 очков.

Тедди Шерингем
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
Харри Реднапп
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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