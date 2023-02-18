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Сегодня, 12:56

Джон Терри о гибели Атсу: «Покойся с миром, мой друг»

Джон Терри отреагировал на новость о гибели полузащитника «Хатайспора» Атсу
Руслан Минаев
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Экс-защитник «Челси» Джон Терри отреагировал на новость о гибели полузащитника «Хатайспора» Кристиана Атсу под завалами в Турции.

«Покойся с миром, мой друг», — написал Терри в соцсети.

31-летнего ганца не могли найти под завалами на протяжении 11 дней.

Атсу выступал в составе «Челси», «Порту», «Эвертона» и «Ньюкасла».

В составе сборной Ганы он провел 60 матчей и забил 10 голов. В 2015-м полузащитник вместе с национальной командой вышел в финал Кубка африканских наций, где был признан лучшим игроком турнира.

Джон Терри
Футбол
Кристиан Атсу
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